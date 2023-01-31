Представник Сунака підкреслив, що Британія буде "продовжувати надавати і пришвидшувати військову підтримку України і уважно прислухатися до прохань України".

В уряді Британії назвали "недоцільною" передачу Україні винищувачів Typhoon і F-35, пише Evening Standard.

"Британські винищувачі Typhoon і F-35 надзвичайно складні, і їм (українським пілотам - УНІАН) будуть потрібні місяці, щоб навчитися літати. З огляду на це, ми вважаємо, що відправляти ці літаки в Україну недоцільно", - заявив офіційний представник Ріші Сунака.

При цьому він уникнув відповіді на запитання, чи не буде Британія перешкоджати відправці Україні старіших зразків західних винищувачів.

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У Лондоні підкреслили, що будуть "продовжувати надавати і пришвидшувати військову підтримку України і уважно прислухатися до їхніх (українців - УНІАН) прохань".

Видання зазначає, що коментар представника Сунака пролунав після того, як сам прем'єр пообіцяв, що його уряд розгляне прохання Зеленського.

Наразі одностайності щодо передачі українським пілотам передової авіації на Заході немає. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у традиційній для себе манері заявив, що Берлін проти передачі західних винищувачів для України, бо це, мовляв, загрожує новою ескалацією. Також напередодні американський президент Джо Байден на питання, чи затвердить Білий дім поставку Україні F-16, відповів: "Ні".

Хоча, як пише The Wall Street Journal, Захід усвідомлює, що війну на виснаження виграє Росія, тому змінює свою стратегію щодо поставок зброї України. За даними видання Politico, чиновники вже почали тиснути на Пентагон, щоб США погодили Україні передачу винищувачів.

Саме нерішучість США і європейських країн перевести ЗСУ на передове західне озброєння стало "гальмом" для розвитку контрнаступу України на півдні, пише Інститут вивчення війни. Після цього війна перейшла у позиційні бої.

Які винищувачі можуть з'явитися в ЗСУ - що кажуть експерти

В ОП не приховували надій, що лютневий "Рамштайн" буде авіаційним. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародні партнери вже почали працювати над питанням передачі Україні реактивних винищувачів F-16.

Якщо Україна отримає літаки західного виробництва, це, з великою ймовірністю, будуть саме F-16. Адже це найпоширеніша модель сучасних бойових літаків, що знаходяться на озброєнні багатьох країн і виробляються сьогодні, вважає військовий історик Андрій Харук.

Також, на думку Харука, Україні можуть передати шведські винищувачі Grippen, Eurofighter, які перебувають на озброєнні кількох країн, наприклад, Італії та Іспанії, або навіть французьких Rafale. Вони - одні з найкращих, найдосконаліших і найпопулярніших у світі.

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