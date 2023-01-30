Французький президент назвав умови, за яких стане можливою передача винищувачів Києву.

Президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість поставок винищувачів Україні в рамках військової допомоги з боку Парижа.

Під час своєї прес-конференції в Гаазі Макрон заявив на зустрічне запитання журналістів з цього приводу ,що "в принципі, нічого не заборонено", цитує BFM TV.

При цьому він перерахував кілька умов, на які Париж буде звертати увагу при прийнятті подібних рішень.

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За словами Макрона, допомога Україні не повинна викликати ескалацію або ж "послаблювати французьку армію".

"Ми будемо розглядати це в кожному конкретному випадку", - сказав він.

Передача винищувачів з боку партнерів України

30 січня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо США дадуть "зелене світло".

Однак не всі в ЄС підтримують ідею про передачу Україні винищувачів: канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував дебати щодо поставок Україні винищувачів. На його переконання, учасники дискусій керуються скоріше "внутрішньополітичними мотивами"

Як раніше прокоментував український військовий експерт Олег Жданов, американський винищувач F-16 - багатофункціональний багатоцільовий літак, який може використовуватися як для бомбардувань, так і для протиповітряної оборони.

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