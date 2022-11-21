Повітряні сили України не можуть ефективно збивати ці ракети, бо вони запускаються з окупованих територій, з відстані 40 кілометрів.

Росія використовуватиме ракети С-300, які вивозяться із Білорусі для посилення обстрілів прифронтових територій.

"Ми знаємо що Росія робить з ракетами С-300. Це зенітні ракети, які призначені для ураження повітряних цілей… Росіяни мають цілий спектр такого озброєння – це "Бук" М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", "С-300", "С-400" і так далі. Цими комплексами вони наситили окуповані території і погрожують нашим Повітряним силам", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, ракети С-300 у росіян вважаються застарілими. Спочатку вони застосовували їх по Україні одиночними залпами, а потім масовими по прифронтових містах.

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Він додав, що ці ракети є терористичними, бо оснащені металевими елементами, які розлітаються при вибуху і травмують людей.

Для того, щоб ефективно збивати ракети такого типу, потрібно, щоб вони запускалися із відстані не менше 100 кілометрів, проте окуповані території значно ближчі.

"Якщо б ці ракети випускались за 100-150 кілометрів, то можна було вирахувати траєкторію ураження, але якщо це за 40 кілометрів, то точності ніякої. Тому ці ракети летять по мирній інфраструктурі. Тому Білорусь передає ці ракети Росії, бо вони хочуть більше обстрілювати прифронтові міста", - сказав він.

Війна в Україні: участь Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація вивозить з Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300/400.

Саме такими типами ракет окупанти обстрілюють мирні прифронтові міста України на Дніпропетровщині, Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Білорусь планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

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