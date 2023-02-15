ЗСУ похвалилися знищенням російського вертольота Ка-52 на сході / фото facebook.com/AFUkraine

Збройні Сили України продовжують знищувати техніку окупантів на фронті. Цього разу військові похвалилися вдалою ліквідацією чергового російського вертольота на східному фронті.

Як відзначили в середу, 15 лютого, на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook, йдеться про знищення ударного вертольота-розвідника Ка-52 "Алігатор". 

"Сьогодні на Східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні. 

Знищення російських Ка-52 в небі України

Нагадаємо, що українські військові регулярно "зносять" техніку окупантів, змушуючи їх скаржитися на втрату зброї.

Нещодавно окупанти залишили жалюгідне "послання" на залишках свого Ка-52, уламки якого знайшли поблизу звільненого села Суханове Херсонської області. Своє повідомлення вони залишили на дерев'яному хресті й пообіцяли помститися ЗСУ. 

Також про знищення чергового Ка-52 українська армія повідомила 9 січня.

Напередодні ЗСУ також збили три безпілотники й три вертольоти російських окупантів. 

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