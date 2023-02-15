Збройні Сили України продовжують знищувати техніку окупантів на фронті. Цього разу військові похвалилися вдалою ліквідацією чергового російського вертольота на східному фронті.
Як відзначили в середу, 15 лютого, на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook, йдеться про знищення ударного вертольота-розвідника Ка-52 "Алігатор".
"Сьогодні на Східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.
Знищення російських Ка-52 в небі України
Нагадаємо, що українські військові регулярно "зносять" техніку окупантів, змушуючи їх скаржитися на втрату зброї.
Нещодавно окупанти залишили жалюгідне "послання" на залишках свого Ка-52, уламки якого знайшли поблизу звільненого села Суханове Херсонської області. Своє повідомлення вони залишили на дерев'яному хресті й пообіцяли помститися ЗСУ.
Також про знищення чергового Ка-52 українська армія повідомила 9 січня.
Напередодні ЗСУ також збили три безпілотники й три вертольоти російських окупантів.