Комплекс «Палантин», за словами пропагандистів, «засліплює противника» / t.me/landforcesofukraine

З’явилось перше підтвердження втрати росіянами нещодавно прийнятої на озброєння армії ЗС РФ станції перешкод системи радіоелектронної боротьби "Палантин", повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

"Палантин" було знищено високоточним артилерійським вогнем українських воїнів  з 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, йдеться у публікації Сухопутних сил ЗСУ.

Свого часу російські пропагандисти активно тиражували інформацію про нібито унікальність цієї системи, називаючи його таким, що не має аналогів у світі.

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Комплекс "Палантин" "засліплює противника", зокрема перешкоджаючи мобільному зв’язку. Також наголошувалося, що станція призначена для боротьби з безпілотниками.

В Україні "Палантин", за словами пропагандистів, "проходить випробування". Комплекс змонтовано на чотиривісні "КамАЗи".

Війна новини – втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ ліквідували вже 139 770 окупантів, зокрема за минулу добу втрати ворога склали ще +690 мертвих загарбників.

Відомо, що російські війська зазнали великих втрат під час невдалого наступу на Вугледарському напрямку. За інформацією військових, підтверджено розгром елітної 155-ї бригади морпіхів.

Також ЗСУ поділилися ефектними кадрами знищення російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок".

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, є дві причини таких втрат окупантів. Зокрема, йдеться про втрати серед частково мобілізованих окупантів, якими доукомплектовують розбиті підрозділи кадрових військовослужбовців. Іншою причиною втрат живої сили противника є дефіцит техніки.

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