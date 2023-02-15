Станція призначена, зокрема, для боротьби з безпілотниками.

З’явилось перше підтвердження втрати росіянами нещодавно прийнятої на озброєння армії ЗС РФ станції перешкод системи радіоелектронної боротьби "Палантин", повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

"Палантин" було знищено високоточним артилерійським вогнем українських воїнів з 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, йдеться у публікації Сухопутних сил ЗСУ.

Свого часу російські пропагандисти активно тиражували інформацію про нібито унікальність цієї системи, називаючи його таким, що не має аналогів у світі.

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Комплекс "Палантин" "засліплює противника", зокрема перешкоджаючи мобільному зв’язку. Також наголошувалося, що станція призначена для боротьби з безпілотниками.

В Україні "Палантин", за словами пропагандистів, "проходить випробування". Комплекс змонтовано на чотиривісні "КамАЗи".

Війна новини – втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ ліквідували вже 139 770 окупантів, зокрема за минулу добу втрати ворога склали ще +690 мертвих загарбників.

Відомо, що російські війська зазнали великих втрат під час невдалого наступу на Вугледарському напрямку. За інформацією військових, підтверджено розгром елітної 155-ї бригади морпіхів.

Також ЗСУ поділилися ефектними кадрами знищення російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок".

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, є дві причини таких втрат окупантів. Зокрема, йдеться про втрати серед частково мобілізованих окупантів, якими доукомплектовують розбиті підрозділи кадрових військовослужбовців. Іншою причиною втрат живої сили противника є дефіцит техніки.

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