Поточні темпи витрат боєприпасів в Україні надзвичайно великі.

Війна в Україні виснажує запаси боєприпасів країн-союзників - темпи виробництва перевищують темпи витрат.

"Поточні темпи витрат боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Наприклад, час очікування великокаліберних боєприпасів збільшився з 12 до 28 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлені лише через два з половиною роки. ... Нам необхідно нарощувати виробництво і виробничі потужності", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі.

Водночас висловлена стурбованість не скасовує зобов'язання НАТО щодо підтримки України. Столтенберг вкотре наголосив, що "НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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"Майже через рік після вторгнення президент Путін не готується до миру. Він починає нові наступи. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги і досягнення справедливого і міцного миру", – додав він.

Дефіцит боєприпасів через війну в Україні

Напередодні стало відомо, що під час боїв проти російських окупантів ЗСУ щодня виробляють понад 5 тисяч артвистрілів. Це приблизно дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни в мирний час. В таких умовах партнерам України, що постачають до нашої країни зброю і боєприпаси, дедалі складніше заповнювати свої запаси.

Про проблему з нестачею снарядів у зв'язку з війною в Україні заговорили давно. Торік видання Bloomberg повідомляло, що країни НАТО закликають оборонні компанії збільшити виробництво зброї і боєприпасів, щоб допомогти їм відновити запаси. Зазначалося, що оборонні компанії в США і Європі спостерігають зростання попиту на протиповітряну оборону і протитанкову зброю, але не просто збільшити виробництво після десятиліть обмежених замовлень. В той же час США вирішили вкладати кошти у виробництво боєприпасів.

У жовтні після завершення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу Столтенберг заявляв, що в НАТО вирішили збільшити запаси боєприпасів і техніки.

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