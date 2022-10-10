Оскільки протягом багатьох років витрати на оборону були менш пріоритетними, виробникам зброї може знадобитися час, щоб компенсувати прірву між попитом і пропозицією.

Країни НАТО закликають оборонні компанії збільшити виробництво зброї і боєприпасів, щоб допомогти їм відновити запаси, які зменшилися через російську агресію проти України.

Утім, оборонним підрядникам можуть знадобитися роки, щоб покрити нестачу, пише Bloomberg.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому союзники України вже надіслали зброю, боєприпаси та обладнання на мільярди доларів. Це зменшило запаси боєприпасів, включаючи 155-мм снаряди для артилерії, більше мільйона яких США передали Україні.

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Зазначається, що зараз оборонні компанії в США і Європі спостерігають зростання попиту на протиповітряну оборону та протитанкову зброю. Але їм буде важко швидко збільшити виробництво після десятиліть обмежених замовлень.

Bloomberg зазначає, що окрім реактивних систем залпового вогню, союзники України зосередилися на надсиланні зброї радянських часів і танків, запасів яких уже також не вистачає. Тож їх потрібно замінити сучасною зброєю. Водночас члени НАТО також потребують більше зброї, щоб зміцнити свою присутність на своєму східному фланзі.

"Збільшення запасів НАТО гарантує, що ми зможемо продовжувати підтримувати Україну", — заявив наприкінці вересня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Однак, пише Bloomberg, можуть пройти роки, перш ніж пропозиція наздожене попит. Адже виробники зброї стикаються з перешкодами для розширення виробництва до необхідного рівня.

Європейським оборонним компаніям також доведеться модифікувати виробничі лінії після того, як багато урядів скоротили витрати на оборону після закінчення холодної війни. Згідно з даними НАТО, витрати на оборону в Європі та Канаді в 1990 році становили близько 310 мільярдів доларів, після чого вони зменшилися протягом двох десятиліть. Лише після 2014 року, коли Росія окупувала український Крим, витрати знову почали зростати.

"Ми працювали в такому режимі протягом десятиліть, а тепер раптом ми вступаємо в зовсім іншу гру. Потрібно масово розширюватися, і це просто величезні зусилля, які вимагають часу, тому що слід все переналаштувати", — сказав директор з питань оборони та безпеки в Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості Європи Буркард Шмітт.

Компанії також відчувають труднощі з доступом до певних напівпровідників і рідкоземельних металів, а кваліфікованих працівників не вистачає.

Ленд-ліз для України

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2022 року набув чинності закон про ленд-ліз для України, ухвалений в США. Перша зброя по ленд-лізу прибуде в Україну в середині жовтня.

Закон про ленд-ліз розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю. Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси і продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

УНІАН уже розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали противникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

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