В країні відбувається найбільше переозброєння сухопутних військ в новітній історії.

Болгарія, яка відмовляється від прямої військової допомоги Києву і участі в спільній закупівлі мільйона снарядів, що проводить ЄС, ймовірно, передасть Україні велику кількість боєприпасів через посередників. Про це заявив колишній міністр оборони Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV .

Раніше цього місяця, як повідомляють болгарські медіа, тимчасовий уряд ухвалив рішення передати державному військовому заводу "ВМЗ-Сопот" старі боєприпаси вартістю близько 350 млн болгарський левів (близько 180 мільйонів євро). Впродовж наступних трьох років держава має отримати аналогічну кількість нових боєприпасів, згідно з рішенням уряду. Таку схему пояснюють необхідністю поновлення запасів.

Водночас Бойко Ноєв наголошує, що це "найбільше переозброєння сухопутних військ Болгарії в новітній історії". Він переконаний, що сотні тисяч боєприпасів будуть продані ВМЗ через посередників Україні.

Відео дня

"Старе болгарське озброєння, швидше за все, їде в Україну. Ймовірно, продаватиметься через посередників", – сказав Ноєв.

За його словами, така кількість зброї може переломити хід війни на окремих ділянках українського фронту.

Минулого тижня президент країни Румен Радев заявив, що Болгарія не братиме участь у спільному замовленні боєприпасів для України в рамках проекту європейських країн щодо закупівлі 1 мільйона снарядів. Ноєв наголошує, що ця його публічна заява суперечить позиції уряду щодо допомоги Україні.

"Я не впевнений, чи в цьому випадку він був точним. Він не є монархом і не має повноважень виражати суверенітет держави. Болгарія є парламентською республікою, а сувереном є Національні збори. З цієї точки зору Рада міністрів каже, що парламент має продовжувати вживати всіх заходів для подальшої військової та військово-технічної підтримки України", – додав він.

Постачання боєприпасів Україні через посередників дозволить Радеву продовжувати публічно стверджувати, що допомога Києву не надається.

Війна в Україні та військова допомога - позиція Болгарії

Упродовж більш як року повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, Софія відмовляється від значних прямих поставок військової допомоги Києву. Проти такої допомоги виступали, зокрема, півсотні болгарських парламентарів. Вони вимагали визнати таку допомогу неконституційною, але Конституційний суд країни ухвалив рішення не на їхню користь. Крім цього, публічно країна виступає за перемовини між Україною та Росією – останній такий заклик пролунав напередодні через погрози Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії, радянські танки, гаубиці, гранатомети, реактивні системи залпового вогню тощо. Та коли влітку Україна звернулася до Болгарії щодо постачання радянських танків, країна відмовила в поставках.

Водночас виконувач обов’язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов стверджував, що країна таємно передала Україні 4200 тонн зброї у перші місяці війни. А за інформацією ЗМІ, за останні два роки Болгарія передала Україні озброєння на суму понад 1 млрд доларів, утім поставки відбувалися через посередників. Крім цього, Болгарія бере на ремонт українську військову техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: