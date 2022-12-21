Однак США навряд чи підуть на поступки у питанні постачань далекобійних ракет, впевнені джерела.

Під час візиту у Вашингтон українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським повторно проситиме Джо Байдена і його команду надати Україні ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 кілометрів.

Як повідомляє Politico з посиланням на інформовані джерела, окрім ATACMS, українська делегація також проситиме безпілотники Gray Eagle і Reaper.

"Але офіційні особи США не готові поступитися. Білий дім категорично відхилив відправку ATACMS... Постачання Києву ракет великої дальності може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї щодо України", - пише видання.

Politico пише, що коливання США занепокоїло українських посадовців і змусило вище військове керівництво країни шукати допомоги в інших, зокрема й поза межами НАТО.

"Тепер українці побоюються, що не зможуть просунутися на полі бою цієї зими і втратять той імпульс, який набрали після звільнення Херсона", - зазначає видання.

Ракети ATACMS для України

Раніше повідомлялося, що США не дають Збройним силам України ракети ATACMS до пускових установок HIMARS, зокрема, через розбіжності з приводу нанесення ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму. Офіційні особи США стверджували, що Україні нібито вистачає й інших снарядів.

Наприклад, відповідаючи на питання, чому Вашингтон не дає ЗСУ ракети ATACMS, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати постачають Україні озброєння, яке "дуже, дуже ефективно" на полі бою.

Тим часом Україна зробила запит на передачу ракет ATACMS з умовою, що погоджуватиме з Вашингтоном всі удари по ворогу.

Вранці Зеленський офіційно підтвердив візит у США. Президент планує зустрітися з Байденом та виступити у Конгресі.

Водночас у Білому домі підтвердили наміри США передати Україні батарею ППО Patriot. Вони увійдуть до пакету допомоги, про який Байден оголосить сьогодні.

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