За його словами, окрім ATACMS Україні для посилення протиповітряної оборони потрібні також літаки.

Далекобійна зброя ATACMS у разі отримання Україною могла б стати стримуючим фактором для Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що Україна має право звільняти свої території.

"Починали ми із Javelin та Stinger. Але уже маємо сьогодні потужні реактивні системи залпового вогню. Також маємо ракети HARM, які сьогодні б'ють з наших винищувачів по засобах ППО противника. Тому було б логічно (отримати ATACMS – УНІАН). Я думаю, що Україна має право захищатися, звільняти свої території, а для цього нам потрібна зброя далекобійна. Це буде стримуючим фактором для агресора, який уже не зможе чинити такий терор", – пояснив Ігнат.

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За його словами, окрім ATACMS Україні для посилення протиповітряної оборони потрібні також літаки. У поєднанні це б допомогло "суттєво переломити ситуацію" на полі бою, адже Повітряні сили потребують потужної авіації.

"На сьогоднішній день – це радянські винищувачі, бомбардувальники, штурмовики, які морально та фізично застаріли і суттєво поступаються російським аналогам", – зазначив речник командування Повітряних сил.

За оцінкою Гната, Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО і тому готова брати у західних партнерів "багато усього, що можуть запропонувати".

"Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби", – підсумував він.

Ракети ATACMS для війни в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, США не дають Збройним силам України ракети ATACMS до пускових установок HIMARS, зокрема, через розбіжності з приводу нанесення ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.

У зв'язку з цим Україна зробила запит на передачу ракет ATACMS з умовою, що погоджуватиме з Вашингтоном всі удари по ворогу.

Politico з посиланням на інформовані джерела повідомляє, що під час сьогоднішнього візиту у Вашингтон українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським повторно проситиме Джо Байдена і його команду надати Україні ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 кілометрів.

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