Очільник ГУР наголосив, що Україна сподівається на постачання цих крилатих ракет.

Німецькі далекобійні ракети Taurus, безумовно, допомогли б Силам оборони у боротьбі з російськими окупантами.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, Україна сподівається на постачання німецьких крилатих ракет.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це відмінна зброя для того, щоб вражати командні центри, вражати якісь дуже важливі цілі", - сказав Буданов.

На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, він відповів: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся".

Ракети Taurus для України

Офіційний Київ давно подав запит Німеччині про ракети Taurus, однак Бундестаг зволікає з наданням далекобійної зброї. Дискусії про ці ракети українці чують не перший місяць.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що Україні під час повномасштабної війни проти росіян серйозно допоможуть німецькі крилаті ракети Taurus, які мають велику дальність. Така ракетна зброя значно посилить українську державу.

А міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав опозиціонерів ідеї передати Україні німецькі ракети Taurus замислитися над тим, чи сидить Путін склавши руки, поки світ лається.

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