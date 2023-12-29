Шаппс закликав світ до єдності, щоб підтримати Україну після масштабного ракетного обстрілу РФ.

Великобританія відправить Україні дві сотні ракет ППО для захисту від російських бомбардувань.

Про це оголосив міністр оборони країни Грант Шаппс на тлі наймасштабнішого російського ракетного удару РФ по українській території, передає Голос Америки. "Ми надсилаємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб поновити запаси для подарованих Британією систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські дрони та ракети з великою точністю", - анонсував міністр.

Крім того, Шаппс закликав світ до єдності, щоб підтримати Україну після масштабного ракетного обстрілу РФ. "Путін випробовує оборону України і рішучість Заходу - зараз час світу об'єднатися і подвоїти зусилля, щоб надати ЗСУ необхідне для перемоги", - підкреслив Шаппс.

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"Остання хвиля вбивчих атак Путіна - це відчайдушна і марна спроба перебрати ініціативу на тлі катастрофічних втрат сотень тисяч мобілізованих і перед приниженням, коли його триденна війна вступить в третій рік", - додав британський міністр.

Масштабний ракетний удар по Україні

Російські окупанти здійснили найбільший за час війни удар по Україні. ЗСУ повідомили, що збили 114 зі 158 повітряних цілей. Загинули щонайменше 20 людей, сотні - поранені.

Цей удар викликав хвилю обурення в міжнародній спільноті. Так, наприклад, посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що "боротьба України за свободу проти тиранії є спільною боротьбою".

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", - констатувала дипломат.

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