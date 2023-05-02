Ще в січні спецпідрозділ ГУР "Крила" анонсував створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе.

Українські розвідники зі спецпідрозділу "Крила" показали результати ударів по окупантах новоствореної флотилії FPV дронів-камікадзе.

На опублікованих ГУРом кадрах видно численні вибухи на позиціях загарбників, коли дрони проривали російські ППО та уражали місця скупчення військ і техніки.

Ще в січні спецпідрозділ ГУР "Крила" анонсував створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе.

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FPV (First Person View) дрони дають можливість збирати розвідувальну інформацію та використовуються військовими буквально як снайперська зброя з відстані до 10 кілометрів

Встановлені камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом в режимі "реального часу", водночас залишаючись на безпечній відстані. Це допомагає зберегти життя бійцям ЗСУ м та ефективно знищувати техніку та особовий склад ворога.

Війна новини 2 травня - головне

Українські захисники за добу відбили 41 атаку російських окупантів. Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Крім того, ЗСУ "потурбувались" і про "гостинці" росіянам на честь їхнього 1 травня. Вказується, що Авіація Сил оборони знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Протягом 1 травня уражено пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пально-мастильних матеріалів ворога.

З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже понад 191 тисячу загарбників, з них 460 - за минулу добу.

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