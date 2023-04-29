Бійці надіслали Пригожину оригінальне "вітання".

Бійці 92-ї бригади Code 9.2 вдарили по позиціях російських окупантів, однак такий розвиток подій побачити ніхто не очікував - окупант вижив після удару ЗСУ, але втратив штани з трусами.

Як розповів у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, який поспілкувався з бійцями, відзняте відео є "особистим привітанням від бригади господарю "вагнерівців" (Євгену Пригожину - ред.).

"Ось так всі ви будете бігти, випадаючи зі штанів", - написали українські військові, звертаючись до ватажка ПВК.

Відео дня

На кадрах видно, як ЗСУ влучають снарядом по російських позиціях, проте росіянин, що сидів в окопі, не ліквідувався, а після "прильоту" виліз зі своєї "нірки" і почав бігти полем, проте вже без трусів і штанів. Одяг "вагнерівець", імовірно, згубив, коли спіймав "приліт".

Російські окупанти на фронті - новини курйозів

Українські воїни підійшли креативно до ліквідації ворога на його позиціях. Згідно з кадрами, до дрону бійці здогадалися прив'язувати іграшкових голубів.

Крім того, в мережі з'явилося відео роботи ЗСУ по російському мародеру. Загарбник так був зайнятий вкраденими продуктами, що не побачив перед собою дрон з підвішеним боєприпасом. У результаті отримав "приліт".

Епічне відео опублікувала тактична група "Адам": бійці вправно закинули гранату в окоп до найманця, що ховався між тіл убитих товаришів, - тому довелося себе добивати.

Мережу шокували кадри, як російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями.

Вас також можуть зацікавити новини: