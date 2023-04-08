Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня.

Українські далекобійні РСЗВ HIMARS продовжують успішно нищити ворога. Командувач Східного угрупування ЗСУ Олександр Сирський показав нові кадри роботи установки поблизу фронту у нічну добу.

"Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об’єкти на полі бою", - зазначив Сирський.

Сирський наголосив, що 27-ма, 43-тя та 107-ма, реактивні та артилерійські бригади неодноразово доводили свою продуктивність. "Вони надають потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій. Пишаюсь нашою артилерією!" - наголосив генерал.

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HIMARS в Україні - що відомо

Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня. Відтоді установки відіграли вирішальну роль у деокупації півночі Харківської області та правого берега Херсонщини.

Використання ракет великої дальності для ураження таких цілей, як мости, перешкоджає перекиданням техніки, живої сили та озброєння з боку Росії.

HIMARS стріляє боєприпасами GMLRS, які мають радіус дії від 70 до 80 кілометрів. А їхні системи навігації GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 метрів від наміченої цілі.

Росіяни не можуть збивати ракети до HIMARS - що кажуть в Пентагоні

Росія неодноразово звітувала то про перехоплення своїми ППО ракет HIMARS, то про знищені неіснуючі елементи до установки, проте, як наголосили у США, РФ станом на літо-осінь 2022 року так і не змогла знищити у повітрі жоден з випущених HIMARS снарядів.

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