Це була вже восьма масована атака по столиці.

Російська Федерація рано вранці 16 травня здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Безрезультатний обстріл коштував агресору щонаймеше $119,08 мільйона.

Згідно з даними Повітряних сил, сьогодні росіяни використали:

6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";

9 крилатих ракет "Калібр";

3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

Раніше видання Forbes повідомляло, що одна ракета "Калібр" коштує $6,5 млн. Таким чином загальний залп 16 травня обійшовся РФ у $58,5 млн. Пуски Х-47 "Кинджал", кожна з яких оцінюється у близько $10 млн, коштували РФ $60 млн.

Відео дня

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, вартість іранських БПЛА Shahed-136/131 варіюється від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Запус 6 таких безпілотників обійшовся країні-окупанту $280 тис.

Відповідно до оцінки Генштабу, російський безпілотник "Орлан-10" коштує $100 тис. Скільки точно коштує SuperCam невідомо, але якщо його ціна така ж, як у "орлана", то за всі три БПЛА Росія заплатила $300 тисяч.

Ракетна атака 16 травня

Як повідомляв УНІАН, восьма масована атака по Києву виявилась винятковою за своєю щільністю - велика кількість ракет за дуже короткий проміжок часу.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що сили ППО збили усі випущені окупантами ракети. Пізніше у ДСНС показали кадри наслідків ракетної атаки росіян по столиці.

Військовий експерт Сергій Згурець назвав цю ніч історичною, оскільки РФ використовувала "Кинджал" для масової атаки і все одно не змогла продавити українську ППО.

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