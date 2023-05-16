Російська Федерація рано вранці 16 травня здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Безрезультатний обстріл коштував агресору щонаймеше $119,08 мільйона.
Згідно з даними Повітряних сил, сьогодні росіяни використали:
- 6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";
- 9 крилатих ракет "Калібр";
- 3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);
- 6 ударних БПЛА Shahed-136/131;
- 3 БПЛА "Орлан", SuperCam.
Раніше видання Forbes повідомляло, що одна ракета "Калібр" коштує $6,5 млн. Таким чином загальний залп 16 травня обійшовся РФ у $58,5 млн. Пуски Х-47 "Кинджал", кожна з яких оцінюється у близько $10 млн, коштували РФ $60 млн.
Згідно з інформацією у відкритих джерелах, вартість іранських БПЛА Shahed-136/131 варіюється від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Запус 6 таких безпілотників обійшовся країні-окупанту $280 тис.
Відповідно до оцінки Генштабу, російський безпілотник "Орлан-10" коштує $100 тис. Скільки точно коштує SuperCam невідомо, але якщо його ціна така ж, як у "орлана", то за всі три БПЛА Росія заплатила $300 тисяч.
Ракетна атака 16 травня
Як повідомляв УНІАН, восьма масована атака по Києву виявилась винятковою за своєю щільністю - велика кількість ракет за дуже короткий проміжок часу.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що сили ППО збили усі випущені окупантами ракети. Пізніше у ДСНС показали кадри наслідків ракетної атаки росіян по столиці.
Військовий експерт Сергій Згурець назвав цю ніч історичною, оскільки РФ використовувала "Кинджал" для масової атаки і все одно не змогла продавити українську ППО.