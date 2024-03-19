За словами президента Чехії, союзники розгортають виробничі потужності та шукають боєприпаси для України в альтернативних постачальників.

Найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів і для себе, і для України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Радіо Свобода. За його словами, партнери розгортають виробничі потужності, а паралельно шукають боєприпаси "всюди, де можуть".

"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", - зазначив Павел.

Відео дня

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме", - додав чеський лідер.

Чехія полює за снарядами для України

Як писав УНІАН, протягом кількох місяців Чехія таємно шукала за межами ЄС боєприпаси для України і зрештою змогла знайти 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Щоб профінансувати купівлю такої значної кількості зброї, було створено неформальну коаліцію, до якої долучилися вже кілька країн Європи і Канада.

За словами чеського президента, якщо не виникне несподіваних проблем, ці снаряди почнуть надходити в Україну найближчими тижнями. Пізніше прем’єр Чехії повідомив, що Прага знайшла ще 200 тисяч снарядів, які можна придбати.

Офіційні особи не коментують, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії. Натомість, за словами західних чиновників, аналогічні звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці були відхилені.

Вас також можуть зацікавити новини: