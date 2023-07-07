Столтенберг зазначив, що касетні боєприпаси необхідні для України з метою захисту від жорстокого вторгнення Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні. Відомо, що раніше проти такого типу допомоги виступила Німеччина, а ось Естонія раніше висловлювалася, що сама готова відправити ЗСУ ці снаряди.

"У НАТО немає позиції щодо них, оскільки деякі союзники підписалися під забороною їхнього використання, а деякі - ні. Це вирішуватимуть уряди, а не НАТО", - цитує Столтенберга The Guardian.

Однак генсек НАТО підкреслив, що обидві сторони вже використовують касетні боєприпаси, але росіяни їх застосовують з метою захоплення чужої території, а ЗСУ - для самозахисту.

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"Ми стикаємося з жорстокою війною, і ми повинні пам'ятати, що ця жорстокість відбивається у тому, що щодня ми бачимо жертви і що обидві сторони застосовують касетні боєприпаси. А Росія застосувала касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для самооборони", - висловився Столтенберг.

Касетні боєприпаси для України - головне

Джерела Reuters раніше заявляли, що США вже сьогодні, 7 липня, оголосить про передачу Україні касетних боєприпасів, які Київ офіційно запитував ще в березні 2023 року. Вашингтон тягнув з рішенням, в тому числі через інформаційний тиск з боку правозахисних організацій, таких як Human Rights Watch.

В рамках пакету допомоги на 500 мільйонів доларів Україна також отримає боєприпаси до HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Для відправки касетних боєприпасів в Україну Байдену необхідно буде підписати відмову, аналогічну тій, яка була підписана для експорту технології касетних боєприпасів до Південної Кореї в 2021 році.

Касетні боєприпаси могли б заповнити потребу ЗСУ в більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем і скороченні чисельної переваги Росії в артилерії.

Ні США, ні Україна, ні Росія не підписували конвенцію щодо касетних боєприпасів.

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