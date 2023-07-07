Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні. Відомо, що раніше проти такого типу допомоги виступила Німеччина, а ось Естонія раніше висловлювалася, що сама готова відправити ЗСУ ці снаряди.
"У НАТО немає позиції щодо них, оскільки деякі союзники підписалися під забороною їхнього використання, а деякі - ні. Це вирішуватимуть уряди, а не НАТО", - цитує Столтенберга The Guardian.
Однак генсек НАТО підкреслив, що обидві сторони вже використовують касетні боєприпаси, але росіяни їх застосовують з метою захоплення чужої території, а ЗСУ - для самозахисту.
"Ми стикаємося з жорстокою війною, і ми повинні пам'ятати, що ця жорстокість відбивається у тому, що щодня ми бачимо жертви і що обидві сторони застосовують касетні боєприпаси. А Росія застосувала касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для самооборони", - висловився Столтенберг.
Касетні боєприпаси для України - головне
Джерела Reuters раніше заявляли, що США вже сьогодні, 7 липня, оголосить про передачу Україні касетних боєприпасів, які Київ офіційно запитував ще в березні 2023 року. Вашингтон тягнув з рішенням, в тому числі через інформаційний тиск з боку правозахисних організацій, таких як Human Rights Watch.
В рамках пакету допомоги на 500 мільйонів доларів Україна також отримає боєприпаси до HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.
Для відправки касетних боєприпасів в Україну Байдену необхідно буде підписати відмову, аналогічну тій, яка була підписана для експорту технології касетних боєприпасів до Південної Кореї в 2021 році.
Касетні боєприпаси могли б заповнити потребу ЗСУ в більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем і скороченні чисельної переваги Росії в артилерії.
Ні США, ні Україна, ні Росія не підписували конвенцію щодо касетних боєприпасів.