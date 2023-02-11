Жертв або постраждалих внаслідок атак немає.

У ніч з 10 на 11 лютого 2023 року ворог двічі атакував Одеську область авіацією.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", людських втрат або постраждалих немає.

"Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти направили по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування. Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби" - йдеться в повідомленні.

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Водночас з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму російські війська застосували три протикорабельні ракети "Онікс", які влучили у прибережну зону.

Удар по Україні 10 лютого

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили по українських містах іранськими дронами-камікадзе.

Близько 4 ранку Росія вдарила по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Ситуація в енергосистемі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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