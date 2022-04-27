Постраждалих залізничників немає.

Російська армія вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

Про це пише голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram.

"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко припустив, що ударом по мосту через Дністровський лиман Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці".

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