У Міноборони ФРН проходять регулярні зустрічі щодо нових партій військової допомоги для ЗСУ, але закінчуються вони нічим.

В Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

Такою інформацією поділилося німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в українському уряді.

"Згідно з інформацією, з червня в Міноборони ФРН кілька разів на місяць з регулярною періодичністю проходять зустрічі на вищому рівні, в яких також бере участь міністр [оборони ФРН] Крістіне Ламбрехт", — повідомили в Die Welt.

Проте всі обговорення закінчуються негативним результатом для ЗСУ. З червня українські дипломати проводили зустрічі з німецькими колегами і намагалися домогтися від ФРН нових зобов'язань щодо закупівлі важкого озброєння для України. Але німецька сторона залишається "глухою" до прохань і використовує "дивні виправдання".

За словами джерела, Україна постійно просить відправити нові партії самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і реактивних систем залпового вогню МARS II.

Нагадаємо, ще в середині липня в Німеччині заявили, що в країні закінчується озброєння для ЗСУ. А остання поставка важкої військової техніки з ФРН для ЗСУ була 10 серпня. Тоді Україна отримала чотири додаткові самохідні зенітні установки Gepard.

Війна Російської Федерації проти України

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