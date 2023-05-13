Саме цю ракету минулого тижня і перехопили в небі над Києвом.

Минулого тижня Росія намагалася знищити передану Україні систему ППО Patriot за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал". Про це два американських чиновника розповіли CNN.

"Атака не вдалася, і замість цього українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot", – заявили чиновники.

Стверджується, що українські зенітники випустили кілька ракет з установки Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету.

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Офіційні особи США вважають, що росіяни запеленгували специфічні сигнали, що виходять від радара установки Patriot, і по них здійснили наведення ракети.

"На відміну від деяких ППО меншої дальності, наданих Україні, які мобільні і за якими важче націлитися, велика батарея Patriot являє собою стаціонарну систему, що дозволяє росіянам з часом прицілюватися на їхнє місцезнаходження", – пише видання.

За словами офіційних осіб, є способи до певної міри замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли визначити приблизне місцезнаходження "Петріота", дислокованого за межами Києва. Атака відбулася в ніч на 4 травня.

Перехоплення ракети " Кинджал" – що відомо

"Кинджал" - гіперзвукова ракета балістичного типу, яка запускається з літака МіГ-31. Є однією з новітніх ракетних розробок країни-агресора. Росіяни стверджували, що дану ракету практично неможливо перехопити.

5 травня українське видання Defense Express повідомило, що напередодні українська ППО вперше перехопила ракету "Кинджал". При цьому були показані уламки ракети.

У Повітряних силах ЗСУ спростували повідомлення видання і навіть опублікували явно "ображений" пост в соцмережах, в якому заявили, що цілий день не будуть нічого коментувати.

6 травня командувач повітряними силами ЗСУ Микола Оніщук все ж підтвердив, що 4 травня ППО дійсно перехопила ракету "Кинджал". Він зазначив, що військові хотіли утримати цю інформацію в таємниці, але в підсумку шило втекло з мішка.

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