Важливо своєчасно ухвалити рішення, заявив Подоляк.

Західні партнери зможуть уникнути зношування запасів озброєння, якщо поставлятимуть Україні для боротьби з дронами більше зенітних та антидронових систем.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. "Посилення української системи ППО передбачає не лише збільшення кількості передових систем і ракет до них (що важливо), а й насамперед - розв’язання математичної задачі, що лежить у частині економіки війни", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що системи Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T збивають російські ракети, однак використання їх для збиття безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" призводить до зношування складських запасів союзників та довгострокового ослаблення.

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Він вважає, що проблему вирішать поставки зенітних комплексів Gepard та антидронових систем Vampire, які вже продемонстрували свою ефективність у боротьбі з дронами.

"Масштабування рішення відповідно до російських можливостей дасть змогу мінімізувати ефект від російських "нальотів" та забезпечить довгострокову стабільність неба України та сусідніх із нами країн НАТО. Головне сьогодні - своєчасне ухвалення рішень", - додав він.

Системи Gepard та Vampire: що відомо

Україна отримує установки Gepard від Німеччини. Українські військові повідомляли, що мають на озброєнні 46 таких зенітних установок, які використовують для збиття дронів та навіть ракет.

Влітку Bloomberg повідомив, що з безпілотниками воюють і за допомогою американских систем Vampire.

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