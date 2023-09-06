В роботі ці САУ досі демонструють себе чудово.

України отримала від партнерів 46 зенітних самохідних артилерійських установок німецького виробництва "Гепард". Вони захищають українську столицю від російських крилатих ракет та ударних безпілотників, йдеться в сюжеті, показаному в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Гепардом" керують троє людей: командир, водій і навідник. САУ має два радари і дві гармати, які здатні робити 1100 пострілів на хвилину. Башта і гармати керуються з комп'ютера. Командир стріляє, невідник наводить електронний приціл на об'єкт. Військові кажуть, що управління установкою схоже на відеогру.

"Джойстиком керуєш, як у відеогрі. Наводиш на ціль, є кільце для захоплення цілі, опускаєш кільце, 2 секунди, трошки супроводжуєш, ціль захоплена, башта з гарматою вже ведуть її", – розповідає навідник Олексій.

Бійці кажуть, що під час роботи з САУ у перші секунди перехоплює подих. "Тому що, коли ти чекаєш місяц або два, і немає цілі, і тут вона з'являється… В тебе немає права на помилку. І якщо це робота з ракетами, це буквально кілька секунд є часу на прийняття рішення і збиття", – розповідає військовий Роман.

Боєць додає, що попри те, що "Гепарди" почали виробляти 50 років тому, а з 2010 року Бундесвер припинив використовувати ці САУ, в роботі вони себе досі демонструють чудово.

"Так, це стара техніка, але якщо дивитись на її роботу – вона себе не проявляє яка стара техніка абсолютно. Коли можна на техніці 75-80 років з калібром 35 мм збити крилату ракету "Калібр" за декілька мільйонів доларів… Я думаю, всі питання зняті", – каже він.

Снаряди для "Гепард" від Німеччини

В липні було оголошено, що німецька компанія Rheinmetall планує поставити Україні 300 тисяч снарядів для САУ "Гепард", які допоможуть збивати російські дрони. Перші 40 тисяч таких снарядів мають надійти цього року. Спеціально для цього Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі.

Раніше цього місяця Німеччина поставила Україні першу партію щойно виготовлених снарядів до цих зенітних самохідних артилерійських установок.

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