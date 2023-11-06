Перші серійні поставки плануються через 6 місяців.

Французька компанія Cybergun поставить Україні крупну партію гвинтівок та гранатометів, повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що Verney-Carron, дочірня компанія Cybergun, підписала угоду з "Укрспецекспортом" на постачання зброї в Україну на суму 36 мільйонів євро.

"Цей рамковий контракт передбачає постачання компанією Verney-Carron 10 000 штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Початок поставок запланований на початок 2024 року, а перші серійні поставки плануються через 6 місяців за умови отримання необхідних дозволів на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері зброї.

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Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свій виробничий інструмент до запланованих обсягів.

Військова допомога Україні - що відомо

Нещодавно Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Сили оборони отримали нові бронемашини, вантажівки і зимову форму.

Австралія відправила в Україну новий пакет військової допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів ($12,8 мільйонів), до якого увійшли обладнання для розмінування і для боротьби з дронами.

Також нещодавно офіційно повідомлено, що українські військові почали застосовувати на фронті самохідну артилерійську установку Archer, яку передала Швеція.

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