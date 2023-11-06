Це проекти приватних компаній, які масштабують їх на потужностях державного концерну.

На потужностях "Укроборонпром" розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.

Як розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП, державний концерн допомагає приватним фірмам масштабувати їхні розробки.

"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", – зазначив Сметанін.

Дрони на фронті в Україні

Як повідомляв УНІАН, авіазавод "Антонов" перейшов на виробництво безпілотники замість пілотованих літаків. Новий центр з виробництва дронів тепер зможе краще задовольняти військові потреби України і дати інженерам "Антонова" більше роботи.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, тільки за минулий тиждень безпілотники, поставлені на фронт в межах проекту "Армія дронів", знищили 201 одиницю ворожої техніки. Зокрема знищено 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок.

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