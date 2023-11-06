За його словами міністра оборони Німеччини, ці ракети не стануть "геймченджером".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання передачі крилатих ракет Taurus Україні не є невідкладним, оскільки ці ракети "не змінять правила гри" у війні РФ проти України.

Як повідомляє Liga.net, на конференції NATO Talk в Берліні Пісторіус заявив, що не думає, що ракети даного типу стануть "геймченджером".

Він зазначив, що поки не може нічого оголосити щодо Taurus, а Німеччина "не повинна ігнорувати власні інтереси".

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"Уряд повинен перевірити кожен крок з постачання систем озброєння, і рішення даються дуже нелегко. ATACMS, що передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система", - сказав Пісторіус.

Водночас він підкреслив, що Німеччина сьогодні є другим постачальником зброї Україні після США.

Ракети Taurus для України - що відомо

На уряд Німеччини останнім часом посилюється тиск з приводу передачі Україні крилатих ракет Taurus. Важливим моментом могло стати рішення США передати Україні свої ракети ATACMS.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер раніше сказав, що уряд у Берліні чітко заявив, що зараз не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова змиритися з небажанням Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо натомість отримає більше систем протиповітряної оборони.

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