Початок поставок запланований на початок 2025 року.

У четвер, 20 червня, світовий оборонний гігант Rheinmetall отримав від Бундесверу рамковий контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів загальною вартістю до 8,5 млрд євро. Це найбільше замовлення в історії компанії. Частина боєприпасів піде на підтримку України. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що існуюча рамкова угода була значно розширена. Основною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України в її оборонній кампанії.

Початок поставок запланований на початок 2025 року. Основним замовником буде Федеративна Республіка Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну. У виконанні замовлення також візьмуть участь країни-партнери - Нідерланди, Естонія та Данія.

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Водночас, було укладено первинне замовлення з рамкової угоди для забезпечення завантаження потужностей нового заводу, що будується в Німеччині в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) під час фази нарощування обсягів виробництва. Це замовлення також включає кулі калібру 155-мм у різних модифікаціях загальною вартістю близько 880 млн євро. Поставки також заплановано розпочати вже у 2025 році. Очікується також подальше збільшення кількості замовлень у найближчі роки.

Rheinmetall є провідним виробником військової техніки і одним з найбільших у світі виробників боєприпасів. В компанії додали, що вироблятимуть весь ланцюжок створення вартості артилерійських боєприпасів в Унтерлюсі, щоб мати змогу запропонувати "повний постріл" з одного джерела: снаряд, запал, заряд вибухової речовини і ракетний заряд, який виштовхує снаряд зі ствола під час пострілу. З другого року виробництва на заводі буде досягнуто річної потужності у 100 тис. снарядів, а згодом вона зросте до 200 тис. на рік.

Співпраця України з Rheinmetall

Німецька збройова компанія Rheinmetall відкрила завод у західній частині України. На цьому заводі ремонтують бойові танки Leopard 1 і БМП Marder.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує виробляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger. Прототип уже представили в Парижі на збройовій виставці Eurosatory 2024 року.

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