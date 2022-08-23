Очікується, що зброю буде доставлено у 2023 році.

Німеччина планує поставити Україні додаткову зброю на суму понад 500 млн євро (498,55 млн доларів).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке було присутнє на онлайн-конференції по Україні, що пройшла в Торонто.

За інформацією джерела, канцлер анонсував, що Німеччина планує поставити три додаткових ЗРК Iris-T, десяток броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси і системи захисту від дронів.

Шольц, оголошуючи про це, назвав додаткову поставку "внеском у модернізацію Збройних Сил України".

Очікується, що зброя буде доставлена в 2023 році. Частина цієї допомоги може бути передана раніше. Поставки має схвалити парламентський комітет Німеччини з бюджету.

Як писав УНІАН, раніше депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) у статті для Spiegel озвучили думку, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.

Федеральне міністерство оборони Німеччини відкинуло заклик коаліційних політиків, заявивши, що зважаючи на загрозу, яку представляє Росія при президенті Володимирі Путіні, Бундесвер не може ризикувати.

Напередодні німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

Станом на початок липня Німеччина обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

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