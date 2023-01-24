Високопосадовці з адміністрації Байдена наголосили, що США ніколи не відмовлялися передавати Україні західні танки.

У США розглядають можливість передати Україні десятки одиниць танків Abrams.

Два американські чиновники з адміністрації президента Джо Байдена для Politico розповіли про намір Білого дому посилити ЗСУ бронетехнікою.

За словами джерел, Вашингтон може вже цього тижня анонсувати відправлення своїх танків до України. При цьому один з високопосадовців зауважив, що "адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення від 30 до 50 танків Abrams".

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Співрозмовники видання додали, що США ніколи не відмовлялися передавати Україні західні танки.

Західні танки для України

24 січня німецькі ЗМІ повідомили про готовність канцлера ФРН Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2.

За даними The Wall Street Journal, США незабаром оголосять про відправлення до України танків Abrams.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна "придивляється до Abrams".

14 січня Великобританія оголосила про те, що українська армія отримає танки Challenger 2.

Президент Франції Макрон вважає, що його країна теоретично могла би передати танки Leclerc Україні. Але для цього треба виконати три умови.

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