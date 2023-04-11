По ворожій техніці відпрацювали воїни 43-ї артилерійської бригади.

Російські війська намагалися атакувати українські позиції під Лиманом Донецької області. Українські військові не дали їм цього зробити, знищивши два ворожі танки.

Про це повідомила 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"43 ОАБр мінуснула два російські танки, які намагались атакувати українські позиції під Лиманом. Можливо на них навіть було написано традиційно ідіотське: "На Киев" або "На Берлин". У будь-якому разі їхні написи залишились лише написами, які нічого не мають спільного з реальністю", – йдеться у повідомленні.

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Знищення російської техніки в Україні

Українські воїни знищили російський ЗРК "Бук" за допомогою FPV-дрона. Перетворення комплексу на металобрухт сталося на Авдіївському напрямку.

Крім того, росіяни втратили рідкісну радіолокаційну станцію "Репʼяшок". Її українські воїни знищили потужним ударом по позиціях окупантів.

10 квітня українські воїни збили два ворожих дрони на півночі країни. Безпілотники "Орлан-10" знищили в небі над Чернігівською та Сумською областями.

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