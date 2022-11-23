Серед загиблих - 17-річна дівчина.

Ворожа атака по Києву забрала життя трьох осіб, більше десятка – поранені.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці.

"Серед них - 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із них госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", – розповів мер.

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Раніше було відомо про трьох загиблих і 9 постраждалих.

Атака по Києву і області 23 листопада

В середу, 23 листопада, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по містах України, випустивши 70 ракет.

Зокрема, серія вибухів пролунала в столиці. Згодом стало відомо про влучання в об'єкт інфраструктури та двоповерхову будівлю в Києві.

В Київській області зафіксували влучання російських ракет по житловому сектору, зокрема, у Вишгороді і Чабанах, та інфраструктурним об'єктах. За останньою інформацією, внаслідок атаки постраждали більше 20 осіб, 1 людина загинула.

Київщина знеструмлена, частково відсутнє водо- та теплопостачання.

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