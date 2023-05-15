Крім того, Україна отримає ударні безпілотники у новому пакеті допомоги.

Велика Британія надішле Україні сотні ракет великої дальності та ударні безпілотники на додаток до крилатих ракет Storm Shadow.

Як повідомляє BBC, цей крок означає, що Сполучене Королівство йде далі, ніж будь-яка інша країна, у наданні зброї для України напередодні великого контрнаступу.

Видання зауважує, що нещодавно президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком у рамках свого туру західними союзниками. Український лідер наголосив на важливості постачання винищувачів. Втім, Сунак сказав, що надання винищувачів "непроста справа", хоча й пообіцяв, зо Велика Британія стане ключовою серед країн коаліції, які нададуть таку підтримку.

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Україна продовжує готуватися до довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Велика Британія допомагає Україні

Велика Британія з перших днів війни активно допомагає Україні та закликає партнерів бути більш сміливими у допомозі Україні.

Нещодавно британці поставили Україні крилаті ракети Storm Shadow, які здатні "обманювати" ППО завдяки польоту на низьких висотах. Ці ракети високоточні, а також мають захист від радіоелектронних систем придушення.

Потім у Лондоні заявили, що передадуть Україні сотні нових ударних дронів дальнього радіусу дії. Їх доставлять в Україну в найближчі місяці, щоб допомогти в підготовці до опору російському вторгненню.

Кремль ставиться до британської допомоги "надзвичайно негативно". У Кремлі заявили, що рішення Лондона "не можуть надати будь-якого істотного впливу на хід СВО, але це призведе до подальших руйнувань. Для України це робить історію складнішою".

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