Російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус - ЗМІ

Російські кораблі передислоковані в море через імовірні авіаудари по Сирії, що готуються США.

Російські військові кораблі вийшли з порту в сирійському Тартусі, що в східному Середземномор'ї.

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Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані моніторинговим порталом Image Satellite Internacional, пише Ъ.

На одному з кадрів видно сім російських кораблів, що стояли в доках, два противодиверсійних катери проекту 21980 «Грачонок» і два підводні човни класу Кіло.

На другому знімку, датованому 11 квітня, більшість кораблів вже залишили доки, в порту залишився лише один підводний човен.

Зазначається, що російські кораблі передислоковані в море через імовірні авіаудари по Сирії, що готуються США.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Сирії був евакуйований головний штаб урядової армії. Літаки авіації Асада перекинуті на російську базу Хмеймім. Джерело в ООН повідомило журналістам, що можливі ракетні удари США і Франції, імовірно, не торкнуться російських баз в Хмеймімі й Тартусі.