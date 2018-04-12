Британія планує завдати удару по Сирії з території Кіпру - The Times

Британія веде підготовку удару по Сирії з використанням сил флоту і ВПС.

Великобританія готується до завдання ударів по Сирії. У повну боєготовність приведено її літаки на військовій базі на Кіпрі.

Розгортання авіації почалося на військово-повітряній базі Британії Акротірі на півдні острова. "Наші літаки вже виведені на злітно-посадочні смуги в Акротірі. Ми готові", - заявило джерело The Times.

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На авіабазі зараз перебувають вісім винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado, оснащених крилатими ракетами. Ще шість літаків, оснащених ракетами класу "повітря-повітря" можуть вести їхнє прикриття.

На тлі повідомлень про розгортання британських сил на Кіпрі стало відомо, що Kuwait Airways з 12 квітня припиняє польоти в столицю Лівану Бейрут, передає РБК. У повідомленні авіакомпанії пояснюється, що причиною стало попередження кіпрської влади про "небезпеку польотів у повітряному просторі Лівану".

Водночас до берегів Сирії рухаються кораблі британського ВМФ. Серед інших кораблів, що діють у Середземному морі, видання відзначає есмінець HMS Duncan.

Як повідомляв The Telegraph, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей розпорядилася перемістити британські підводні човни ближче до Сирії на відстань ракетного пострілу.

Також вона скликала на 12 квітня екстрене засідання уряду для обговорення варіантів відповіді Великобританії на хімічну атаку в сирійському місті Дума.

Раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готова підтримати військові дії у Сирії, не чекаючи згоди парламенту.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.