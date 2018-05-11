У Лісабоні відбувся другий півфінал Євробачення-2018 (фотогалерея)

У Лісабоні визначилися друга десятка фіналістів пісенного конкурсу Євробачення-2018.

У четвер, 10 травня, у Лісабоні відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

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За його підсумками у фінал, який відбудеться 12 травня, пройшли ще десять країн, у тому числі представник від України Melovin. Усього у другому півфіналі виступали конкурсанти з 18 країн.

Якими були виступи другої 10-ки фіналістів можна подивитися на відео тут. А згадати, що показали 8 травня тріумфатори першого півфіналу можна за цим посиланням.

Також ми підготували для вас фотогалерею з другого півфіналу Євробачення-2018.

Таким чином, у фіналі ми побачимо виступи учасників з 26 країн. Фінал відбудеться у Лісабоні цієї суботи, 12 травня.