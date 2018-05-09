Євробачення-2018: виступи переможців першого півфіналу (відео)
У Лісабоні завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.
Нагадаємо, за його підсумками у фінал пройшли представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.
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До них приєднаються конкурсанти з інших країн, яких визначать в рамках другого півфіналу 10 травня.
У фіналі шоу автоматично потрапляють країни-засновниці конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Також до фіналу автоматично потрапляє Португалія як країна, що приймає в цьому році конкурс Євробачення.
Десятка переможців першого півфіналу Євробачення-2018:
Сезар Семпсон (Австрія) з піснею Nobody But You
Відео: Eurovision Song Contest
Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego
Еліна Нечаєва (Естонія) з піснею La Forza
Єва Засімаускайте (Литва) з піснею When we're Old
Нетта Барзілай (Ізраїль) з піснею TOY
Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me
EQUINOX (Болгарія) з піснею Bones
Евгент Бушпепа (Албанія) з піснею Mall
Саару Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters
Райан О'Шонессі (Ірландія) з піснею Together