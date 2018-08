Євробачення-2018: виступи переможців першого півфіналу (відео)

У Лісабоні назвали першу десятку фіналістів Євробачення-2018.

У Лісабоні завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

Нагадаємо, за його підсумками у фінал пройшли представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.

До них приєднаються конкурсанти з інших країн, яких визначать в рамках другого півфіналу 10 травня.

У фіналі шоу автоматично потрапляють країни-засновниці конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Також до фіналу автоматично потрапляє Португалія як країна, що приймає в цьому році конкурс Євробачення.

Десятка переможців першого півфіналу Євробачення-2018:

Сезар Семпсон (Австрія) з піснею Nobody But You

Відео: Eurovision Song Contest

Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego

Еліна Нечаєва (Естонія) з піснею La Forza

Єва Засімаускайте (Литва) з піснею When we're Old

Нетта Барзілай (Ізраїль) з піснею TOY

Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me

EQUINOX (Болгарія) з піснею Bones

Евгент Бушпепа (Албанія) з піснею Mall

Саару Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters

Райан О'Шонессі (Ірландія) з піснею Together