Євробачення-2018: виступи переможців другого півфіналу (відео)

Відео виступів тріумфаторів другого півфіналу Євробачення-2018.

У Лісабоні завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

Про це повідомляє УНІАН.

За його підсумками до фіналу пройшли учасники з 10 країн, а саме: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія, Нідерланди.

Вони приєдналися до першої десятки фіналістів, які визначилися у першому півфіналі 8 травня, а також 5 країн-засновниць конкурсу і країни, що приймає Євробачення.

Пропонуємо вам переглянути виступи 10 країн, які підкорили серця глядачів та журі і пробилися до фіналу Євробачення-2018:

Норвегія: Alexander Rybak - "That'S How You Write А Song"

Сербія: Sanja Ilić & Balkanika - "Nova deca"

Данія: Rasmussen - Higher Ground

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Нідерланди: Waylon - Outlaw in 'Em

Австралія: Jessica Mauboy - We Got Love

Угорщина: AWS - Viszlát nyár

Швеція: Benjamin Ingrosso - Dance Off You

Словенія: Lea Sirk - Hvala, ne!

Україна: MELOVIN - Under the Ladder