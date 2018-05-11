Євробачення-2018: виступи переможців другого півфіналу (відео)
У Лісабоні завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.
Про це повідомляє УНІАН.
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За його підсумками до фіналу пройшли учасники з 10 країн, а саме: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія, Нідерланди.
Вони приєдналися до першої десятки фіналістів, які визначилися у першому півфіналі 8 травня, а також 5 країн-засновниць конкурсу і країни, що приймає Євробачення.
Пропонуємо вам переглянути виступи 10 країн, які підкорили серця глядачів та журі і пробилися до фіналу Євробачення-2018:
Норвегія: Alexander Rybak - "That'S How You Write А Song"
Сербія: Sanja Ilić & Balkanika - "Nova deca"
Данія: Rasmussen - Higher Ground
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Нідерланди: Waylon - Outlaw in 'Em
Австралія: Jessica Mauboy - We Got Love
Угорщина: AWS - Viszlát nyár
Швеція: Benjamin Ingrosso - Dance Off You
Словенія: Lea Sirk - Hvala, ne!
Україна: MELOVIN - Under the Ladder