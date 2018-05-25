Євросоюз закликає Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17

ЄС також закликає Росію повною мірою взаємодіяти в рамках зусиль з метою встановлення причетних до збиття літака осіб.

Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність у збитті малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Про це йдеться у заяві високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні від імені Євросоюзу щодо нових висновків Спільної слідчої групи щодо збиття літак, розміщеній на сайті Ради ЄС.

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"Європейський Союз знову підтверджує свою повну підтримку резолюції 2166 Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка вимагає, що ті, хто винні у збитті рейсу MH17 17 липня 2014 року, мають бути притягнуті до відповідальності, і що всі країни мають повною мірою співпрацювати в рамках зусиль з метою встановлення винних", - наголосила Могеріні.

Вона нагадала, що 24 травня 2018 року Спільна слідча група представила нові результати свого незалежного, професійного і неупередженого розслідування. "Вона зробила висновок, що установка "Бук", застосована для збиття рейсу MH17, без сумніву, належала збройним силам Російської Федерації", - підкреслила Могеріні.

"Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати її відповідальність та повною мірою взаємодіяти в рамках усіх зусиль з метою встановлення винних осіб", - наголосила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофи рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

Україна включить факт постачання на Донбас російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий «Боїнг 777», до меморандуму про фінансування Росією тероризму, що буде поданий 12 червня в Міжнародний суд ООН.

Сьогодні, 25 травня, стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.

Австралія заявила, що буде домагатися від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії на міждержавному рівні за збиття літака.

МЗС почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття рейсу MH17.