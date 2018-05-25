Австралія висунула Росії вимогу виплатити компенсації родинам жертв катастрофи MH17

Голова зовнішньополітичного відомства Австралії заявила про необхідність "відшкодування за звірства".

Від Росії вимагатимуть компенсацію родинам 38 австралійців, загиблих унаслідок знищення малайзійського літака "Боїнг 777" рейсу MH17 в небі над Добасом 17 липня 2014 року.

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Як повідомляє ABC, про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. "Родини жертв хочуть, щоб Росія понесла відповідальність. Вони хочуть бачити закриття справи, але вони також заслуговують на справедливість, і ми домагатимемося відшкодування за звірства, викликані цією поведінкою", - сказала вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок наголосив, що Нідерланди і Австралія "попросили Росію вступити в переговори, спрямовані на те, щоб знайти рішення, яке виправдовувало б величезні страждання і збитки, викликані катастрофою MH17". Він зауважив, що поки Росія не прагне співпрацювати з розслідуванням трагедії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17.