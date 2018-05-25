Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17

Нідерланди та Австралія вважають Росію відповідальною за збиття пасажирського лайнера.

Уряд Королівства Нідерландів після оприлюднення нових висновків у справі про розслідування катастрофи малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 у небі над Донецькою областю у липні 2014 року розпочав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття цього літаку.

Про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів.

Зокрема, Нідерланди і Австралія переконані, що Росія відповідальна за її участь у збитті малайзійського літака, та вже поінформували російську сторону про це.

"Збиття рейсу MH17 призвело до немислимих страждань", - наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

Читайте такожУ Гаазі показали уламки ракети, якою збили МН17 над Донеччиною (фоторепортаж)

"Уряд завжди говорив, що правда, пов'язана з катастрофою MH17, має бути розкритою і що необхідно добитися справедливості для жертв та їхніх найближчих родичів. Нідерланди у зв'язку з цим мають підтримку міжнародної спільноти. На основі висновків Спільної слідчої групи, Нідерланди та Австралія тепер переконані, що Росія відповідальна за розгортання установки "Бук", яка була використана для збиття MH17. Уряд тепер здійснює наступний крок, аби офіційно притягнути Росію до відповідальності", - додав Блок.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Міжнародна слідча група заявила, що рейс MH17 був збитий "Буком", який належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО.

17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результаті загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Спочатку терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії в Першотравневий район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.