Порошенко ініціював приєднання України до переслідування Росії за збиття літака MH17

Це рішення Нідерландів та Австралії "органічно доповнить дії України у Міжнародному суді ООН", вважає президент.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо можливості приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії на міждержавному рівні за збиття 17 липня 2014 року літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Порошенка, це рішення Нідерландів та Австралії є надзвичайно важливим кроком на шляху забезпечення міжнародно-правової відповідальності Росії за систематичне порушення своїх міжнародних зобов’язань.

«Цей крок органічно доповнить дії України у Міжнародному суді ООН у позові на основі Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму. Доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо можливості приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу», - наголосив президент.

Глава держави також закликав весь цивілізований світ долучитися до зусиль з притягнення до відповідальності винних у збитті літака, як це передбачено резолюцією Ради безпеки ООН 2166 від 21 липня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофи рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

Україна включить факт постачання на Донбас російського ЗРК «Бук», з якого був збитий «Боїнг 777», до меморандуму про фінансування Росією тероризму, що буде поданий 12 червня в Міжнародний суд ООН.