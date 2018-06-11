Зустріч Трампа і Кім Чен Ина пройде без сторонніх

Лідери проведуть закриті переговори, на яких будуть присутні лише перекладачі.

Прес-служба Білого дому повідомила подробиці зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, яка має відбутися завтра в Сінгапурі.

Читайте також"Більше можливості не буде": Трамп назвавши зустріч із Кім Чен Ином шансом покращити життя в КНДР

У заяві на сайті Білого дому зазначається, що лідери держав зустрінуться о 9 ранку. Після протокольного привітання, Трамп та Кім Чен Ин проведуть закриті переговори, на яких будуть присутні лише перекладачі. Далі буде розширена двостороння зустріч та робочий ланч.

Делегація США на розширеній двосторонній зустрічі буде включати у себе держсекретаря Майка Помпео, голову апарату Білого дому Джона Келлі, а також радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона.

У робочому ланчі також візьмуть участь прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, посол США на Філіппінах, колишній посол США в Південній Кореї Кім Санг, а також старший директор Ради нацбезпеки США по країнах Азії Метт Поттингер.

За підсумками самміту, Дональд Трамп візьме участь у прес-конференції для журналістів.

Нагадаємо, напередодні, 10 червня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп прибутку в Сінгапур, де вже завтра, 12 червня, має відбутися їх історична зустріч, присвячена ядерного роззброєння Пхеньяну.

Лідери повинні зустрітися у готелі "Капела" на острові Сентоса.