Трамп та Кім Чен Ин обговорять у Сінгапурі ядерне роззброєння КНДР

Північнокорейського лідера на саміті з Трампом супроводжують його сестра, глава МЗС та міністр оборони.

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин в ході своєї зустрічі в Сінгапурі будуть обговорювати "тривалий та міцний механізм підтримки миру" на Корейському півострові, денуклиаризацию Північної Кореї, а також інші питання, які викликають занепокоєння обох сторін.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на північнокорейські державні ЗМІ.

Відзначається також, що Кім Чен Ина супроводжують глава МЗС КНДР Рі Янг Хо (Ri Yong Ho), міністр оборони Но Кван Чол (No Kwang Chol) та сестра Кім Йо Джонг (Kim Yo Jong).

Нагадаємо, напередодні, 10 червня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп прибули до Сінгапуру, де вже завтра, 12 червня, має відбутися їх історична зустріч. Лідери повинні зустрітися у готелі "Капела" на острові Сентоса.