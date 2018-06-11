Трамп та Кім Чен Ин обговорять у Сінгапурі ядерне роззброєння КНДР

09:49, 11 червня 2018
Світ
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Кім Чен Ин готовий говорити про денуклеаризацію Північної Кореї / Ілюстрація REUTERS

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин в ході своєї зустрічі в Сінгапурі будуть обговорювати "тривалий та міцний механізм підтримки миру" на Корейському півострові, денуклиаризацию Північної Кореї, а також інші питання, які викликають занепокоєння обох сторін.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на північнокорейські державні ЗМІ.

Відзначається також, що Кім Чен Ина супроводжують глава МЗС КНДР Рі Янг Хо (Ri Yong Ho), міністр оборони Но Кван Чол (No Kwang Chol) та сестра Кім Йо Джонг (Kim Yo Jong).

Нагадаємо, напередодні, 10 червня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп прибули до Сінгапуру, де вже завтра, 12 червня, має відбутися їх історична зустріч. Лідери повинні зустрітися у готелі "Капела" на острові Сентоса.

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Теги: #Трамп#КНДР#Кім Чен Ин