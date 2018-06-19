Фото топ-моделі, яка зціджує молоко, підірвало мережу
16:21, 19 червня 2018Світ
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"Сімейний" знімок зіркової пари набрав понад 1,2 млн лайків.
У травні Кріссі Тейген народила сина / фото instagram.com/johnlegend
Відомий американський співак Джон Ледженд опублікував фото своєї дружини і топ-моделі Кріссі Тейген, коли та зціджувала молоко.
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Знімок з'явився в Instagram Ледженда. Зіркова пара зробила селфі в авто дорогою на вечерю. Фото вже набрало понад 1,2 млн лайків.
Нагадаємо, Кріссі і Джон недавно вдруге стали батьками – у їхньої доньки з'явився молодший брат.
Як повідомляв УНІАН, раніше ролик з дівчиною, яка садить квіти, набрав понад 10 млн переглядів. Цікаво, що в ньому нічого особливого не відбувається.
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