Фото топ-моделі, яка зціджує молоко, підірвало мережу

16:21, 19 червня 2018
Світ
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У травні Кріссі Тейген народила сина / фото instagram.com/johnlegend

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Знімок з'явився в Instagram Ледженда. Зіркова пара зробила селфі в авто дорогою на вечерю. Фото вже набрало понад 1,2 млн лайків.

Нагадаємо, Кріссі і Джон недавно вдруге стали батьками – у їхньої доньки з'явився молодший брат.

Як повідомляв УНІАН, раніше ролик з дівчиною, яка садить квіти, набрав понад 10 млн переглядів. Цікаво, що в ньому нічого особливого не відбувається.

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Теги: #фото#модель