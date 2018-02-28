Відео із дівчиною, яка садить квіти, підірвало мережу: зібрало понад 10 млн переглядів

У коментарях під відео одні користувачі захоплюються дівчиною, іншим вона не дуже подобається.

Ролик із дівчиною, яка садить квіти, набрав понад 10 млн переглядів. Цікаво, що в ньому нічого особливого не відбувається.

Читайте такожОптична ілюзія у дзеркалі підірвала мережу: фото дівчини стало вірусним

На відео під назвою Katie plants flowers звернула увагу інтернет-платформа 9GAG.

У коментарях під роликом користувачі пишуть, що це "найкраще відео про розсаду", запитують, дівчина "садить квіти чи збирає дині". Хтось каже, що Кеті дуже сексуальна, а деякі називають її "брудною".

Раніше відвідувачка галереї 14th Factory в американському Лос-Анджелесі розбила експонати вартістю 200 тисяч доларів, роблячи селфі на їхньому фоні.