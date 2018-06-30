Адвокат Трампа прогнозує швидке «падіння іранського режиму»

Він також підкреслив, що «світле майбутнє» чекає населення Ірану «за рогом».

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що іранському режиму скоро прийде кінець. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, в даний час «ми спостерігаємо падіння іранського режиму».

Він також підкреслив, що «світле майбутнє» чекає населення Ірану «за рогом».

Джуліані закликав міжнародне співтовариство до бойкоту іранського бізнесу і тих, хто співпрацює з Тегераном.

Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що США не вдасться роз'єднати санкціями іранський народ.

За його словами, з допомогою санкцій США намагаються налаштувати населення Ірану проти уряду країни.