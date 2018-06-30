Адвокат Трампа прогнозує швидке «падіння іранського режиму»
23:14, 30 червня 2018Світ
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Він також підкреслив, що «світле майбутнє» чекає населення Ірану «за рогом».
Дональд Трамп / Ілюстрація REUTERS
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що іранському режиму скоро прийде кінець. Про це повідомляє Reuters.
За його словами, в даний час «ми спостерігаємо падіння іранського режиму».
Він також підкреслив, що «світле майбутнє» чекає населення Ірану «за рогом».
Джуліані закликав міжнародне співтовариство до бойкоту іранського бізнесу і тих, хто співпрацює з Тегераном.
Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що США не вдасться роз'єднати санкціями іранський народ.
За його словами, з допомогою санкцій США намагаються налаштувати населення Ірану проти уряду країни.
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