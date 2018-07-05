Помер французький режисер Клод Ланцман
16:29, 05 липня 2018Світ
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Найвідомішою його роботою стала стрічка "Шоа" про нацистські табори смерті і Голокост.
Клод Ланцман \ REUTERS
Відомий французький журналіст і кінорежисер Клод Ланцман помер у Парижі на 93-му році життя.
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Про це повідомляє газета Le Monde. Клод Ланцман знімав, в основному, документальні фільми.
Найвідомішою його роботою стала стрічка «Шоа» (1985) про нацистські табори смерті і Голокост. Цей фільм отримав почесну премію «Сезар» і BAFTA.
Крім того, Ланцман був головним редактором французького журналу Les Temps Modernes, заснованого Жаном-Полем Сартром в 1945 році.
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