У ході збройного протистояння в Грозному згоріло кілька будівель

У столиці Чечні місті Грозному після сутичок між прихильниками незалежності республіки і силовиками глави Чечні Рамзана Кадирова згоріли кілька будівель.

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