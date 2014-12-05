У ході збройного протистояння в Грозному згоріло кілька будівель
11:52, 05 грудня 2014Світ
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У столиці Чечні місті Грозному після сутичок між прихильниками незалежності республіки і силовиками глави Чечні Рамзана Кадирова згоріли кілька будівель.
Грозний після протистояння: обгорілі будівлі, кілька десятків загиблих / twitter.com
В ході зіткнень частина прихильників незалежності була заблокована і знищена в Будинку друку, у місті тривають пошукові заходи, передає радіо "Свобода".
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