У поліції Британії заявили, що знайшли пляшечку з "Новачком" у будинку постраждалого у Еймсбері

Наразі проводиться розслідування, щоб встановити, чи це не та сама речовина, якою отруїли Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері у березні.

Британські поліцейськи знайшли пляшечку з нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у будинку Чарлі Роулі, який знаходиться в важкому стані в лікарні, після отруєння у місті Еймсбері.

Як повідомляє видання SkyNews з посиланням на Скотланд-Ярд, тести підтвердили, що речовина в пляшці саме "Новачок".

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Наразі проводиться розслідування, щоб встановити, чи це не та сама речовина, якою отруїли Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері у березні.

"Це явно значний прогрес. Тим не менш, ми не можемо гарантувати, що більше не залишилося речовини, і кордони навколо місця події залишаться протягом деякого часу", - розповів глава поліції Великобританії по боротьбі з тероризмом Ніл Басу.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, де знайшли отруєними Сергія і Юлію Скрипалів, були виявлені без свідомості 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі.

9 липня жінка померла в лікарні, стан чоловіка залишався важким, проте 10 липня він прийшов до тями.

За даними поліції, постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська поліція займається розслідуванням інциденту. Як і у випадку з отруєнням Скрипалів, Британія вважає винною Росію.